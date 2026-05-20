「なんで自分だけこんなに上手くいかないんだろう…」。そんなふうに感じてしまう瞬間は誰にでもあります。仕事や恋愛、人間関係など、気づけばすべてが空回りしているように思えてしまうこともあるでしょう。この記事では、人生が上手くいかないと感じる理由を紐解きながら、少しずつ立て直していくためのヒントをお伝えします。人生が上手くいかないと感じる人に共通する特徴まずは、人生が上手くいかないと感じる人によく見られ