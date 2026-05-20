記事ポイント四天王寺大学の間辺広樹ゼミが3Dプリンタで羽曳野市の立体地図パズルを制作2026年5月27日（水）に羽曳野市教育委員会へ寄贈予定はびきの市民フェスティバルで子どもから大人まで幅広い世代が体験し好評を博した 羽曳野市の地形を手で触れながら学べる教材が誕生します。四天王寺大学 教育学部教育学科の間辺広樹教授ゼミに所属する学生らが、3Dプリンタを活用して羽曳野市の地図パズル「はびきのパズル」を制作し