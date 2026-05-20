楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で「楽パック夏・秋先取りフェア」を開催している。日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）の国内線航空券・JRと宿泊がセットになったダイナミックパッケージが対象で、クーポンの併用で最大12,000円を割り引く。7〜11月の旅行に利用できる。第1弾のクーポンを配布中で、旅行代金11万円以上で8,000円、6万円以上で3,000円が割引となる。第2弾クーポンは6月4日から配布を開始する予定