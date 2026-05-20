7月20日からカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』の追加キャストとして、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士の出演が発表された。 参考：生見愛瑠、28年ぶり連ドラ復活『GTO』ヒロイン役に決定初の教師役で鬼塚英吉のバディに 藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の