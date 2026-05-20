猛暑下で冷たい飲み物や補食を…悩む野球ママたちに贈る保冷力アップ術少年野球の現場では暑さ対策が欠かせない季節になってきた。熱中症対策はもちろん、暑さで子どもの食欲が落ちるのを防ぐために、冷たさや食べやすさを重視した補食やお弁当作りで頭を悩ますシーズンの到来だ。近年は、凍らせたペットボトルやゼリー飲料、カットフルーツ、冷たい麺類を入れたスープジャーなど、少しでも冷たさが続くように、あの手この手で