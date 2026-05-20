けさ5時ごろ、米沢市太田町5丁目でクマ1頭の目撃がありました。現場は県立米沢興譲館高校東側の道路上です。クマ1頭の目撃がありました。人や建物などへの影響は確認されていません。市は付近を通行する際は注意するよう呼び掛けています。