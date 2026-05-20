27年3月28日付での退団を発表した宝塚歌劇団の月組トップ鳳月杏（ほうづき・あん）が19日、大阪市内で退団会見を開いた。鳳月は純白のスーツ姿で会見場に登場。大劇場公演4作での退団は宝塚大劇場お披露目公演「ゴールデン・リバティ」「PHOENIX RISING」終了後に決めた。20年の宝塚人生は「あっという間」。転機は14年の花組への組替だった。自分の演技に物足りなさを感じていた時期に「自分にないものをたくさん吸収させていただ