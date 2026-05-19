INFORICHは5月18日より、デジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT(チアスポット)」のサービスを、香港にて正式に開始する。デジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」が香港上陸日本で誕生したデジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」は、INFORICHが運営する「ChargeSPOT」のデジタルサイネージにおいて、ファンが個人でアーティストへの応援を発信できるプラットフォーム。CheerSPOTのアジア進出は、台湾、タイに続いて香港