グローバルボーイズグループ・INIが18日、都内にて8枚目シングル「PULSE」の発売を記念したイベント「PREMIUM AFTER PARTY “Feel my PULSE”」を開催した。INI開演前から期待感に包まれた会場では、スクリーンに楽屋からステージへ向かうメンバーの生中継映像が映し出されるサプライズ演出が行われ、観客からは驚きと歓声が上がる中でイベントがスタート。INI幕開けは収録曲「DUM」「OURS」のパフォーマンスで、会場のボルテージ