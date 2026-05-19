元キックボクサーの武尊が18日にInstagramを更新。筋トレ後の肉体を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】引退する気ある!?武尊、バッキバキの腹筋＆胸筋4月29日に行われた引退試合ロッタン・ジットムアンノン戦に勝利し、有終の美を飾った武尊。今月28日には後楽園ホールで引退セレモニーが行われる。そんな彼が「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」と投稿したのは筋トレ後のオフ