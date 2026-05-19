引退する気ある!? 武尊バッキバキに仕上がった肉体に称賛「理想的な体」「羨ましい肉体美」
元キックボクサーの武尊が18日にInstagramを更新。筋トレ後の肉体を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】引退する気ある!? 武尊、バッキバキの腹筋＆胸筋
4月29日に行われた引退試合ロッタン・ジットムアンノン戦に勝利し、有終の美を飾った武尊。今月28日には後楽園ホールで引退セレモニーが行われる。
そんな彼が「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」と投稿したのは筋トレ後のオフショット。写真には、見事に鍛え上げられた上半身の筋肉が収められている。
投稿の中で武尊は「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど身体動かせれるようになってどんどん元気になってきた」と明かしつつ「やっぱり健康な食事と運動が一番「心」と「身体」を元気にしてくれる！運を動かすと書いて運動。みんなも落ち込んだ時とか気持ちが上がらない時こそ身体動かしてみよう」とコメントしている。
彼が披露した引退後の肉体に、ファンからは「理想的な体」「羨ましい肉体美」「引退してもめちゃくちゃ強そう」などの声が集まっている。
引用：「武尊」Instagram（＠k1takeru）
【写真】引退する気ある!? 武尊、バッキバキの腹筋＆胸筋
4月29日に行われた引退試合ロッタン・ジットムアンノン戦に勝利し、有終の美を飾った武尊。今月28日には後楽園ホールで引退セレモニーが行われる。
そんな彼が「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」と投稿したのは筋トレ後のオフショット。写真には、見事に鍛え上げられた上半身の筋肉が収められている。
彼が披露した引退後の肉体に、ファンからは「理想的な体」「羨ましい肉体美」「引退してもめちゃくちゃ強そう」などの声が集まっている。
引用：「武尊」Instagram（＠k1takeru）