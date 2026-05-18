外務省からの発表です。【映像】外務省からの発表「長生炭鉱で発見された人骨等の身元特定のためのDNA型鑑定に係る日韓間の協力日本政府は、韓国政府との間で、山口県宇部市に所在する長生炭鉱で昨年8月及び本年2月に発見された人骨等に関し、技術面、制度面などに関する調整を継続してきたところですが、今般、両国政府間で当該人骨等の身元特定のためのDNA型鑑定に係る協力について一致しました。これにより、本件協力が進めら