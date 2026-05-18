2026年5月18日、韓国メディア・エクスポーツニュースは北朝鮮女子サッカー代表の試合時の態度が議論を呼んでいると伝えた。北朝鮮U−17女子代表は17日に中国・蘇州で行われたAFC U−17女子アジアカップ決勝で日本を5ー1で下し、大会2連覇を達成した。実力面では圧倒的な強さを見せつけた形だが、試合前後の振る舞いに批判が集まっている。記事によると、試合前の整列時、北朝鮮選手らは日本選手との握手を避けるような態度を見せ、