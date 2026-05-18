北中米W杯開幕の6月11日に向け、各国の “選ばれし26戦士” の発表が相次いでいる。日本の場合は5月15日午後2時、NHKはじめ民放各局が生中継でこの様子を放送するなど、注目度の高さを物語っていた。日本は北中米大会で8大会連続8度めのW杯出場となったが、日本にとって初出場となった1998年フランス大会の「外れるのはカズ、三浦カズ」との岡田武史監督の発言のように、それぞれの選考で大きな “サプライズ” が存在した。今