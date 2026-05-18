今の時期、苺やさくらんぼ狩りが楽しい季節ですが、旭川にある日本ハム北海道ファクトリーでは、なんと、パリッとジューシーな「シャウ狩り」ができるのだとか。実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、くだもの狩りならぬ「シャウ狩り」ができるんです!工場見学の後に、吊るされたできたてのシャウエッセンが登場!できたてのパリッ!!とした食感と香り、自分で収穫したこともあいまっておいしく感じること間違いなしです!