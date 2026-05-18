中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年5月17日にXを更新。田中角栄元首相の発言を引用し、危機感を指摘した。「いい加減、皆が気付くべき」小沢氏のポストでは、防衛省が自衛隊幹部の呼称を変更する方針を固めたというニュースを引用。記事によるとトップの幕僚長は「大将」となり「1佐」を「大佐」、1尉を「大尉」などと改めるとのこと。これに対し、小沢氏は「田中角栄先生はかつてこう語った」と、「戦争を知っているやつが