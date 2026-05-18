【あの人は今こうしている】元関取・皇風さんは第二の人生も上々 東京でちゃんこ屋とラーメン店3軒も経営三杉里公似さん（元小結／63歳）◇◇◇このところ満員御礼が当たり前の大相撲だが、1990年代の“若貴ブーム”のときの相撲人気もすごかった。貴花田（貴乃花）や曙の前に立ちはだかり、“貴花田キラー”とも呼ばれたのが通算700勝をあげた三杉里さんだ。今どうしているのか。三杉里さんに会ったのは、JR中