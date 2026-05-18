ロータスが新たな事業戦略「Focus 2030」を発表した。ブランド強化、マルチパワートレイン戦略、パートナーとの連携強化、財務規律の徹底という4つの柱を軸とするもので、ブランドにとって重要な転換点となる。これは外部環境の変化や市場逆風への耐性を高めるとともに、競争力の強化、そしてより柔軟かつ持続可能なビジネスモデルへの転換を目的とした戦略であるという。【画像】ロータスのハイブリッド第一弾として導入される「X