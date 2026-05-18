近畿日本鉄道は、南大阪線で有料座席指定サービス「すわれ〜る」を6月1日から開始する。同社初となる一般車両での有料座席指定サービス。吉野方面の先頭車両1両を座席指定制とする。定員は36名。車両は、5月19日に南大阪線・吉野線・長野線・御所線で運行を開始する新型一般車両「6A系」を使用する。対象列車は、平日ダイヤに大阪阿部野橋駅を午後6時50分に出発する急行吉野行き。土休日ダイヤは対象外。対象区間は大阪阿部野橋駅