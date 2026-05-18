モルディブ・バーブ環礁で捜索活動の準備をするダイバーら＝15日/Maldives President’s Media Division/AP（CNN）インド洋のモルディブでスキューバダイビング中に死亡したイタリア人4人の遺体捜索を強化するため国際的な洞窟ダイバーらが17日、同国に到着した。この前日には回収作業で軍当局者1人が命を落としていた。モルディブ政府によると、世界的なスキューバダイビングの緊急事態に対応する団体「ダイバーズ・アラート・ネ