エンゼルスタジアム【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間18日・アナハイム）エンゼルスタジアムで17日（日本時間18日）に行われるエンゼルス-ドジャース戦の前に、大谷翔平投手と菊池雄星投手がグラウンドで談笑した。キャッチボールを終えた大谷は、エンゼルスの三塁側ベンチ前へ。IL入りしている菊池が姿を見せ、約7分談笑した。最後には握手して2ショットを撮影していた。（Full-Count編集部）