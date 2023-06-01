【プレミアリーグ第37節】(Gtech Community Stadium)ブレントフォード 2-2(前半1-1)クリスタル・パレス<得点者>[ブ]ダンゴ・ワッタラ2(40分、88分)[ク]イスマイラ・サール(6分)、アダム・ウォートン(52分)<警告>[ブ]マイケル・カヨデ(90分+5)[ク]クリス・リチャーズ(83分)、ジェフェルソン・レルマ(89分)、ディーン・ヘンダーソン(90分+5)観衆:17,213人