【漫画】本編を読む女であることとは、女の幸せとは。『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』（ISAKA/KADOKAWA）は、そんな正解のない問いを抱いて生きる子どもを産めない女性を中心に、偏見の目に悩むトランスジェンダー女性、そして幼くして親を亡くした少女の3人を描いた物語だ。子どもを産めない体と診断された35歳の美和は、祖父母が遺した古い一軒家で、友人のトランスジェンダー女性・茜（本名：あきら）と一