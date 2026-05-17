◇セ・リーグ 巨人1―0DeNA（2026年5月17日 東京D）

巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）が17日のDeNA戦（東京D）で移籍後初の3連投を解禁。1回無安打1四球の無失点投球でリーグ最多に並ぶ今季13セーブ目（1勝1敗）をマークした。

1―0とわずか1点リードの緊迫した場面で迎えた9回に4番手として登板。

4番・宮崎をスライダーで投ゴロに打ち取ると、ヒュンメルは153キロ直球で空振り三振に。2死後、代打・佐野には8球粘られて四球を与えたが、続く成瀬を152キロ直球で空振り三振に仕留めて試合終了に持ち込んだ。

マルティネスの3連投は中日時代の2024年9月20日ヤクルト戦（神宮）から9月22日の広島戦（バンテリンD）以来で、昨季巨人に加入してからは初めて。

15日に30球、16日に10球ときて、この日は23球とこの3連戦で合計63球の熱投だった。

今季初の6連勝＆同一カード3連勝で今季初の貯金5とした阿部慎之助監督（47）も「セーブ機会があればね、本人が今日いくっていうのを言ってくれたんで。本当にありがたいですし、頼もしかったですね」と感謝していた。