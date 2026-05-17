昨年４月に３人が重軽傷を負うクマの人身被害が発生した長野県飯山市は、同様の被害を防ぐため、クマの出没を検知するＡＩ（人工知能）カメラの設置を市立保育園で進めている。４月２４日には瑞穂保育園の入り口や近くの沢に１台ずつ設置し、今月中に全７か所の市立保育園への設置を完了させる予定だ。カメラは２４時間稼働し、クマを検知すると、クマの動画が数分以内に市の関係部署の職員にＬＩＮＥで通知される。市職員が動