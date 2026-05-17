「えっ、ウソでしょ!!キャベツ1玉10円って、どういうこと!?」商店街をそぞろ歩いていた女性が、ある店の前でこんな驚きの声を上げて、足を止めた。東京都大田区。京浜急行の梅屋敷駅から西へ延びる「ぷらもーる梅屋敷商店街」。全長555メートルの通りに120店ほどが軒を連ねる、下町風情が色濃く残る商店街。その中ほどに、ひときわ大勢の客でにぎわう青果店があった。レ・アルかきぬま──。売場面積30坪ほどの店に、連日、1500