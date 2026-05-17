北朝鮮の一部地域で、新興富裕層「トンジュ（金主）」がマンションの上下階をまとめて購入し、内部階段を設けてメゾネット型住宅に改造する新たな住居形態が広がっていることが分かった。単なる住環境の改善ではなく、不安定な現金資産を比較的安全な不動産資産へ転換しようとする動きだという。15日、デイリーNKの両江道消息筋によれば、最近、恵山市では一部トンジュの間で新しい形の住宅改造が流行している。中国人民元で30万元