IVE・ウォニョン IVE（アイヴ）のウォニョンがこのほど、都内で行われた「Miu Miu Jazz Club 東京」に出席した。アンバサダーを務めるウォニョンが車から降車して登場すると集まった観衆から割れんばかりの歓声が轟いた。この日、美スタイルが際立つショート丈のトップスに、ローライズのミニスカートを組み合わせたルックで店を訪れたウォニョンはリニューアルオープンした「ミュウミュウ銀座」に「3階のVIPサロン