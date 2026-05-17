ボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）が16日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。引退を決意した裏に、プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥選手（33）の言葉があったことを明かした。今回の番組では、長谷川氏と大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）、漫才コンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が大阪府高槻市でロケ。3人はボクシングジ