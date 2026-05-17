●タイガース1−2ブルージェイズ○＜現地時間5月16日コメリカ・パーク＞トロント・ブルージェイズが中地区3位デトロイト・タイガースとの延長戦に勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、4打数無安打に終わった。ブルペンデーに臨んだブルージェイズはオープナーの左腕メイソン・フルハーティ、2番手右腕スペンサー・マイルズの2人で5回まで無失点の好スタート。6回裏に1点先制を許したが、直