世界3大映画祭の1つカンヌ国際映画祭で15日、最高賞『パルムドール』を競うコンペティション部門に出品されている濱口竜介監督（47）の『急に具合が悪くなる』が公式上映され、上映後に濱口監督がインタビューで『パルムドール』への手応えを語りました。■濱口監督初の海外ロケ作品映画は、介護施設で理想の介護の在り方を探求するマリー＝ルーと、独創的な演劇の演出家でステージ?のがん患者である真理が、友情を超える絆を結