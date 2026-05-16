久留米競輪場のF2ナイター「楽天ケイドリームス杯」が17日、開幕する。16日は前検が行われた。寺崎舞織（28＝福井）は結婚前（旧姓内村）は久留米が練習拠点だった。17年デビュー時のホームバンク。デビュー初勝利も当地で挙げた。21年、寺崎浩平との結婚を機に福井へと転居し、移籍した。産休を挟んで昨年復帰。今回、思い出の久留米バンクに20年10月以来、5年7カ月ぶりの登場となる。戦線復帰後も着実に地力アップ。ここ