俳優・黒沢年雄（82）が16日までに自身のブログを更新し、長年CMを務めている企業への感謝をつづった。黒沢は「久しぶりにオウミ住宅のオーナーにお会いした」と切り出すと「本社の入り口に入って目の前に蘭の鉢が数個…それぞれ美しく輝いていた…数十年前に僕が贈った胡蝶蘭だそうです…オーナーが蘭を株分けして育ててるそうだ…株分けはとても繊細で見えない所まで神経を使わないと育たないそうだ(僕の同級生が花屋の問屋)