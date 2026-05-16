16日伊東市で地域を盛り上げようと学生たちが企画した浴衣を着て下駄で競争をする温泉地ならではのイベントが行われました。「下駄競争」は、伊東市の魅力発信を続けている学生集団「伊東SNS部」が、地域を盛り上げたいと企画したイベントです。「浴衣」に「下駄履き」という温泉地ならではの衣装で障害物や縄跳びをしながらゴールを目指します。競争に参加するとミニ下駄がプレゼントされ、デコレーション体験などを