タレント上沼恵美子（71）が15日、ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（毎月金曜1回午後10時）に出演した。5月5日に収録したもので、互いにニックネームで呼び合った。松任谷が「この番組では、今、私が会いたい人をお招きしております。今夜のゲストをご紹介しましょう、上沼恵美子さんでーす」と名前を告げた。紹介された上沼は「こんなん、夢やな。夢です。ユーミンさん、ありがとうございます」と感激して