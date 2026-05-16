小豆島フェリーの高速艇 燃料価格の高騰を受けて、高松市と小豆島を結ぶ高速艇の減便が16日、始まりました。 小豆島フェリーは、高松港と土庄港を結ぶ高速艇をこれまで2隻で1日15往復していましたが、16日から1隻で8往復に減らしました。 中東情勢の影響で燃料価格が高騰したため、減便で収支を改善し、航路を維持するのが目的です。減便の期間は決まっておらず、燃料価格の高騰が収まるまでとしています