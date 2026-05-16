見慣れたバナナの皮を剥くと、そこには小さくてかわいらしい家具が並ぶ秘密の部屋が広がっていた……。そんな絵本のような世界観を樹脂粘土で表現した作品が、Xで大きな注目を集めています。投稿には「樹脂粘土で、バナナの中に部屋を作りました。皮も実も部屋も全部粘土です」というコメントとともに、本物のバナナと見紛うほどのリアルな外側と、中に作られた精巧なミニチュア部屋の写真が添えられています。そんなバナナ…