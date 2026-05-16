【漫画】本編を読む『マウンティング男の価値観をぶち壊した結果』（ぱん田ぱん太/KADOKAWA）は、転職先で出会ったマウンティング男との対峙を通して、現代の職場に潜むジェンダー意識の歪みを描いたコミックエッセイである。主人公・中山ミキは小柄だったため「女の子らしく」育てられたが、ある日プログラミングに興味を持ったことで、親の反対を押し切って有名大学の工学部を卒業し、難関資格を取得して優秀なシステムエンジ