「高級SUV」×「中田英寿」登場トナーレは、ブランド初の電動化を実現したSUVとして2023年に日本へ導入され、イタリアンデザインと最新テクノロジーを融合したモデルとして注目を集めてきました。今回の改良では、デザインの刷新やエンジン制御の見直しに加え、カラーやグレードのラインナップを拡充し、より幅広いニーズに応える構成へと進化しています。【画像】超カッコイイ！ 「中田英寿」×「高級SUV」を画像で見る！ボ