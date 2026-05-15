女優・米倉涼子（50）が15日、自身のインスタグラムを更新。第79回カンヌ国際映画祭を訪れた様子を公開した。米倉は日本語と英語で「できる限りの映画を観て、私なりの感想を共有し自分の視点や感情、観点も高めていきたい」とつづり、シースルーのトップスの上にジャケットを羽織ったエレガントなコーデでオープニングナイトに参加する写真や、関係者パスを手に笑顔を見せる写真を投稿。そして「カンヌの美しさと情熱に包ま