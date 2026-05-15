周南市の山間、高瀬地区。周南公立大学の学生たちがやってきたのは地域の特産品「高瀬茶」の茶畑です。青々とした芽を手作業で摘み取っていきます。（学生）『やわらかい、めっちゃ葉っぱが。楽しい』学生たちが学んでいるのは「ソーシャルビジネス」。社会にある様々な課題の解決を目的としたビジネスのことです。周南公立大のこの講座ではこれまで、キッチンカーを出店し売り上げを障害者施設に寄付したり、空き家の