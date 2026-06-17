アメリカン・エキスプレスは、トリップアドバイザーから欧州のオンラインレストラン予約・管理プラットフォーム「TheFork」を買収する。買収額は7億米ドルで、全額現金で取得する。当局の承認や労使協議を経て、年内にも取引の完了を見込んでいる。買収後も既存の経営陣のもと、運営を継続する。トリップアドバイザーは2月、「TheFork」に関して戦略的選択肢を検討することを明らかにしていた。売却により得た資金は、自社株買いや