作家の乙武洋匡氏が１７日、Ｘを更新。自身の腕について、壮絶な手術を受けたことを明かし「私にとっては生きてきた証なんです」と胸を張った。乙武氏は一般のアカウントで、自身の腕について「モッコリ」などと表現されたことについてその投稿をリポストして事情を説明した。「小学生の時、骨の成長が早くて、肉を突き破って出てきてしまうという事態になったんです」と切り出し「それで背筋を切り取り、腕の先端を覆うよう