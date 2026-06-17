2026年6月13日、茨城県つくば市の筑波技術大学を訪問された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。【写真】手話で交流される佳子さまと紀子さまをもっとを見る。ほか、眞子さんから譲り受けたワンピースをお召しになる佳子さまもキルギスから来日している聴覚障害のある研修生らとの交流会で、おふたりは講演に熱心に耳を傾けられた。また、手話を使って研修生らと交流され、佳子さまが活動内容などについて質問される場面もあっ