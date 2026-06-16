株式会社ブシロードは、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋を東京都豊島区へ寄贈し、2026年6月10日(水)に寄贈式を開催した。なお、本マンホール蓋は2026年6月下旬から7月中旬に池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。池袋をはじめとする豊島区の各所は、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の作中において、キャラクターたちが集い、悩み、