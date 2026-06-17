◇W杯北中米大会1次リーグJ組オーストリアーヨルダン（2026年6月16日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組が16日（日本時間17日）にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでオーストリア（FIFAランク24位）ーヨルダン（同63位）が行われた。DAZNの配信が中断する場面があった。今大会はDAZNが全104試合を生配信する。両チーム選手入場に画面が突然ブラックアウト。約7秒後に「配信が中断してい