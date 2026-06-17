今年1月、千葉県松戸市で乗用車を盗んだとして、ブラジル国籍の男2人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれもブラジル国籍で茨城県常総市の自称自営業、バスケス・ヤマシロ・シルビオ・コンセイサオ容疑者（52）と茨城県筑西市の無職、ロジェリオ・ヨシオ・カネグスケ容疑者（48）です。2人は今年1月、松戸市根木内の駐車場から時価およそ250万円のトヨタの「ランドクルーザー」などを盗んだ疑いがもたれています