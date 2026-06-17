元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2（日本テレビ系）が、12日深夜に放送（深）。リリー・フランキー、上白石萌歌とのトークの中で、齋藤が「好きな男性像」を語る一幕があった。【動画】齋藤飛鳥「好きな男性」の条件を語る3つ挙げることを求められた齋藤は「3つだけですもんね。ひとつ目は…朗らかな人がいいですね。ずっとじゃなくていいですけど、基本ベース穏やかーな人がい