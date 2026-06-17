◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりとなる15号本塁打を放った。両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎えると相手先発・ラスムセンの初球、やや内寄りのカットボールを完璧に捉えた。打球速度106・9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130・1メートル）、角度27度

◆ドジャース・大谷翔平、15号本塁打の動画 The first run of the game comes on a Shohei Ohtani homer! pic.twitter.com/bX75omiVuy — MLB (@MLB) June 17, 2026