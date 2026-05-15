スピッツ スピッツが15日、毎年恒例夏のイベント開催の決定とその詳細を発表した。先日Ride、Teenage Fanclub、羊文学とのイベント『ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り〜』開催を発表し、さらに全国7都市17公演のファンクラブ会員限定ライヴ『Spitzbergen tour 2026 “GO!GO!スカンジナビア vol.9”』を終了したばかりのスピッツ。トップバッターは、2010年に宮城でスタートし今年15周年を迎える